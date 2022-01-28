В Турции произошло землетрясение
В турецкой Анталии произошло землетрясение магнитудой 4,3
Об этом информирует Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций ( AFAD ).
"Землетрясение силой 4,3 балла по шкале Рихтера было зафиксировано в 6.57 по местному времени (5.57 по киевскому, - ред.) у побережья района Газипаша в провинции Анталия", - отмечает ведомство.
Землетрясение произошло в 110 км от района Газипаша. Его эпицентр находился на глубине 10,15 км.
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