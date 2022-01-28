В Турции произошло землетрясение

Об этом информирует Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций ( AFAD ).



"Землетрясение силой 4,3 балла по шкале Рихтера было зафиксировано в 6.57 по местному времени (5.57 по киевскому, - ред.) у побережья района Газипаша в провинции Анталия", - отмечает ведомство.



Землетрясение произошло в 110 км от района Газипаша. Его эпицентр находился на глубине 10,15 км.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb