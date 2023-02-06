В Турции произошло второе за день мощное землетрясение
По состоянию на 13:25 февраля в Турции произошло еще одно землетрясение, мощность которого составила 7,6 балла
Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр и информационное агентство Анадола .
Эпицентром бедствия стал район Эльбистан, в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Костер землетрясения находится на расстоянии 7 км под землей.
- Ночью 6 февраля на юго-востоке Турции в провинции Пазарджик зафиксировали землетрясение с амплитудой 7,4 балла, президент Турции сообщил о 912 погибших и по меньшей мере 5 385 раненых.
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