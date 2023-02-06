В Турции произошло второе за день мощное землетрясение

Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр и информационное агентство Анадола .

Эпицентром бедствия стал район Эльбистан, в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Костер землетрясения находится на расстоянии 7 км под землей.