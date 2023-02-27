В Турции произошло очередное землетрясение, по меньшей мере один человек погиб, 69 пострадавших
В понедельник, 27 февраля, в турецкой провинции Малатья произошло землетрясение магнитудой 5,6. Пока известно об одном погибшем и 69 раненых
Об этом сообщило информационное агентство Анадола .
Толчки зафиксированы в 12:04 в районе Йешилютра. В настоящее время известно об обрушении 25 домов, на месте работают спасатели.
Глава Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции Юнус Сезер сообщил, что в результате землетрясения погиб 1 человек, 69 получили ранения.
- В Турции арестовали 184 специалиста, подозреваемого в разрушении зданий во время землетрясений в этом месяце: количество жертв от природного явления превысило 50 тыс. человек.
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