Об этом сообщило информационное агентство Анадола .

Толчки зафиксированы в 12:04 в районе Йешилютра. В настоящее время известно об обрушении 25 домов, на месте работают спасатели.

Глава Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции Юнус Сезер сообщил, что в результате землетрясения погиб 1 человек, 69 получили ранения.