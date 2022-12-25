Об этом сообщает Al Hadas .

Причиной взрыва на корабле, направлявшемся в Трабзон для погрузки угольных товаров, стала утечка газа. В результате пострадали 17 человек. 16 пострадавших, среди которых египтяне, украинец, албанец и грузин, удалось спасти. Капитан судна считается без вести пропавшим.

Состояние пассажиров, которых спасли, стабильное. Это подтвердили члены Египетского студенческого союза в Турции, которые общались с городскими больницами Самсуна и которым удалось связаться с пострадавшими.

Издание пишет, что экипаж после взрыва самостоятельно вызвал спасателей.

В Турции утром 2 декабря по неизвестной причине произошел взрыв на нефтяном танкере в районе порта Самсун.