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В Турции приступили к поставкам газа из Черного моря

21 апреля, 2023 пятница
05:30
Экономика

В Турции 20 апреля стартовали поставки в страну черноморского газа. На первом этапе в сутки планируют добывать 10 млн кубометров газа

Об этом сообщает TRT со ссылкой на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Выступая на церемонии ввода в эксплуатацию черноморского природного газа в городе Зонгулдак, Эрдоган сказал, что Турция "сделает исторический шаг к энергетической независимости".

Страна преследует цель удовлетворить примерно 30% своих годовых потребностей в природном газе из черноморских запасов, когда достигнет полной мощности. Эрдоган отметил, что Турции понадобилось менее трех лет, чтобы предложить потребителям найденный газ.

"Мы предоставляем природный газ, который наши граждане используют на своих кухнях и для горячего водоснабжения в своих домах бесплатно в течение 1 года. Кроме того, мы не будем взимать плату за потребление природного газа во всех жилых домах Турции в течение одного месяца", - сказал лидер страны на церемонии открытия месторождения.

Кроме того, он отметил, что черноморский природный газ не только "существенно уменьшит зависимость страны от иностранного природного газа, но и сделает Филиос и Зонгулдак важным энергетическим центром".

Турция будет экспортировать часть газа, которую будет добывать. На первом этапе там планируется добывать 10 млн кубометров газа в сутки. Однако впоследствии объем добычи должен увеличиться до 40 млн кубометров в сутки.

Мир
газ
Турция
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