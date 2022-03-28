В Турции представили новый Bayraktar с украинским двигателем. Фото

Об этом сообщает Армия.Инфо. передает " Еспресо. TV ".

"MUIS будет оснащен реактивным двигателем и, как ожидается, сможет взлетать и приземляться на флагманский десантный корабль Турции TCG Anadolu (строящийся), который должен стать первой в мире подобной авиаматкой для дронов", – говорится в сообщении компании.

Национальная беспилотная боевая летательная система (MIUS) получила название Kızılelma. Беспилотник сможет развивать скорость до 800 км/ч, а грузоподъемность его составит 1500 кг.

Еще в ноябре 2021 года Baykar заказала у украинского государственного предприятия "Ивченко-Прогресс" реактивные двигатели для проекта MİUS.

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