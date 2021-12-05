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В Турции предотвратили покушение на Эрдогана, - СМИ

5 декабря, 2021 воскресенье
10:50
Мир Реджеп Тайип Эрдоган

Турецкая полиция сорвала попытку покушения на президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана

Его собирались взорвать в городе Сиирта, где был запланирован митинг с участием турецкого президента, сообщает портал Sabah.

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Неизвестные заминировали полицейский автомобиль из сопровождения Эрдогана. Один из правоохранителей подвозил на нем своего друга, а тот заметил подозрительный предмет. Осмотрев автомобиль, специалисты подтвердили, что находка является самодельным взрывным устройством. Его изучили эксперты, а затем саперы с соблюдением мер предосторожности уничтожили СВУ.

Правоохранительные органы Турции начали расследование.

Вместе с тем, ни сам Эрдоган, ни его пресс-служба пока не прокомментировали этот случай.









  • Напомним, российская сторона резко недовольна вооружением ВСУ турецкими боевыми "байрактарами".


 

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