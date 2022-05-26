В Турции поймали главаря ИГИЛ Аль-Курайши, - Odatv
Полиция Стамбула провела тайную международную спецоперацию по перехвату и задержанию главаря ИГИЛ, Абу-аль-Хасана Аль-Курайши
Об этом сообщает турецкий новостной портал Odatv.
Отмечается, что турецкая полиция узнала о нахождении нового лидера ИГИЛ Абу Хасан аль-Курайши в Стамбуле.
За его домом следили в течение суток. После задержания лидера ИГИЛ начала допрашивать группа экспертов как из Антитеррористической, так и из Национальной разведывательной организации.
В ходе допросов удалось получить информацию о до сих пор неизвестных организациях, но их названия не обнародованы.
Сообщается, что подробности сделки президент Турции Реджеп Эрдоган обнародует в ближайшие дни.
Известно, что два предшественника главаря ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади и Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курайши были в разные годы убиты во время операции США в Идлибе.
- Напомним, боец ТрО и журналист-международник Юрий Мацарский рассказал, что российская армия действует в Украине как террористическая организация, их действия ничем не отличаются от действий ИГИЛ в Сирии и Ираке.
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