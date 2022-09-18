Об этом сообщает издание Turdef.

По данным турецкого издания, сейчас корабль находится в сухом доке. На его борт уже нанесли название "Гетьман Іван Мазепа" и номер F 211.

Корвет станет новым флагманом украинского флота после того, как "Гетман Сагайдачный" был затоплен из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Отметим, что корвет "Гетман Иван Мазепа" класса Ada будет адаптирован ко всем имеющимся типам противокорабельных ракет. Планируется, что его примут в состав ВМФ Украины в 2024 году.

18 августа президент Украины Владимир Зеленский присвоил имя "Гетман Иван Мазепа" корвету класса Ada ВМС Вооруженных сил Украины.

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