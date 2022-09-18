В Турции построили корпус корвета "Гетман Иван Мазепа" для ВМС Украины
В Стамбуле на верфи RMK Marine завершили строительство корпуса для нового флагмана Украины - корвета "Гетман Иван Мазепа"
Об этом сообщает издание Turdef.
По данным турецкого издания, сейчас корабль находится в сухом доке. На его борт уже нанесли название "Гетьман Іван Мазепа" и номер F 211.
Корвет станет новым флагманом украинского флота после того, как "Гетман Сагайдачный" был затоплен из-за полномасштабного вторжения России в Украину.
Отметим, что корвет "Гетман Иван Мазепа" класса Ada будет адаптирован ко всем имеющимся типам противокорабельных ракет. Планируется, что его примут в состав ВМФ Украины в 2024 году.
- 18 августа президент Украины Владимир Зеленский присвоил имя "Гетман Иван Мазепа" корвету класса Ada ВМС Вооруженных сил Украины.
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