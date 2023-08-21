Об этом сообщает NTV.

Отмечается, что водитель автобуса с пассажирами, следовавший из Сиваса в Стамбул, потерял контроль, выехал на встречную полосу и врезался в забор.

По полученной информации, на момент ДТП в пассажирском автобусе находился 31 человек. 11 пассажиров погибли на месте, еще одного не удалось спасти в больнице.

Кроме этого, среди 19 пострадавших, доставленных в больницы районов Йозгат и Соргун, один находится в тяжелом состоянии.

Губернатор Йозгат Мехмет Али Озкан заявил, что авария произошла по неосторожности и это был несчастный случай.

"Опять же, мы считаем, что это был несчастный случай по неосторожности. Ситуация выяснится в ходе следующих расследований", - сказал он.

Министр юстиции Илмаз Тунч опубликовал в социальных сетях сообщения с соболезнованием родственникам погибших и раненых и объявил о начале судебного расследования.