В Турции перевернулся пассажирский автобус: 12 человек погибли, 19 ранены
В понедельник, 21 августа, вблизи города Соргун в турецкой провинции Йозгат произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, в результате чего погибли 12 человек, по меньшей мере 19 получили ранения
Об этом сообщает NTV.
Отмечается, что водитель автобуса с пассажирами, следовавший из Сиваса в Стамбул, потерял контроль, выехал на встречную полосу и врезался в забор.
По полученной информации, на момент ДТП в пассажирском автобусе находился 31 человек. 11 пассажиров погибли на месте, еще одного не удалось спасти в больнице.
Кроме этого, среди 19 пострадавших, доставленных в больницы районов Йозгат и Соргун, один находится в тяжелом состоянии.
Губернатор Йозгат Мехмет Али Озкан заявил, что авария произошла по неосторожности и это был несчастный случай.
"Опять же, мы считаем, что это был несчастный случай по неосторожности. Ситуация выяснится в ходе следующих расследований", - сказал он.
Министр юстиции Илмаз Тунч опубликовал в социальных сетях сообщения с соболезнованием родственникам погибших и раненых и объявил о начале судебного расследования.
- В конце июля в городе Алания на юго-западе Турции туристический микроавтобус столкнулся с грузовиком. Погибли два человека, среди них одна гражданка Украины.
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