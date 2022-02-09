В Турции перевернулся автобус: пострадали более 20 пассажиров
В Турции в провинции Афенкарахисар перевернулся пассажирский автобус, в результате чего пострадал 21 человек
Об этом сообщает Haber Türk.
Отмечено, что авария произошла в районе населённого пункта Пинарка на трассе Афенкарахисар-Конья.
Как известно, водитель не справился с управлением из-за сильного снегопада. В результате автобус врезался в дорожное ограждение и опрокинулся.
Пострадавших пассажиров доставили в местные больницы.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.84
Покупка 27.84Продажа 28.11
-
EUR
Покупка 31.74Продажа 32.17
- Актуальное
- Важное