В Турции перевернулся автобус: пострадали более 20 пассажиров

Об этом сообщает Haber Türk.



Отмечено, что авария произошла в районе населённого пункта Пинарка на трассе Афенкарахисар-Конья.



Как известно, водитель не справился с управлением из-за сильного снегопада. В результате автобус врезался в дорожное ограждение и опрокинулся.



Пострадавших пассажиров доставили в местные больницы.

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