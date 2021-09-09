В Турции отменили обязательный тест на COVID-19 для детей до 12 лет

Об этом сообщает Bianet .



При въезде в Турцию дети в возрасте до 12 лет будут освобождены от подачи заявления на получение сертификата вакцинации отчету о тесте на ПЦР / антиген.



К этому Турция позволяла въезд без ПЦР-теста детям только до шести лет.

Напомним, Норвегия и Финляндия разрешили въезд вакцинированным Украинский при наличии COVID сертификатов.

С 9 сентября Польша открыла границы для вакцинированных туристов из Украины. Не вакцинированным придется пройти 10-дневный карантин.