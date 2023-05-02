Об этом сообщает Анадол.

СЭС Карапинар охватывает площадь 20 млн кв. метров. Монтажные работы на площадке солнечной электростанции начались в январе 2020г.

Солнечная электростанция будет производить ежегодно 3 млрд кВт электроэнергии – 1% потребления электроэнергии в Турции. За ее счет будут удовлетворены потребности в электроэнергии около 2 млн человек, а кроме того, электростанция будет предотвращать выбросы 2 млн тонн вредных веществ в окружающую среду.

СЭС состоит из 3256038 солнечных панелей, производимых на предприятии Kalyon Fotovoltaik. Активную финансовую поддержку проекту оказало британское правительство. Общая стоимость проекта СЭС оценивается в 1 млрд. долларов.