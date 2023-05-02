В Турции откроют самую большую солнечную электростанцию в Европе
Новая СЭС удовлетворит потребности в электроэнергии около 2 млн человек и сможет предотвратить выбросы 2 млн тонн вредных веществ в окружающую среду
Об этом сообщает Анадол.
СЭС Карапинар охватывает площадь 20 млн кв. метров. Монтажные работы на площадке солнечной электростанции начались в январе 2020г.
Солнечная электростанция будет производить ежегодно 3 млрд кВт электроэнергии – 1% потребления электроэнергии в Турции. За ее счет будут удовлетворены потребности в электроэнергии около 2 млн человек, а кроме того, электростанция будет предотвращать выбросы 2 млн тонн вредных веществ в окружающую среду.
СЭС состоит из 3256038 солнечных панелей, производимых на предприятии Kalyon Fotovoltaik. Активную финансовую поддержку проекту оказало британское правительство. Общая стоимость проекта СЭС оценивается в 1 млрд. долларов.
- Глава НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявил , что летом в Украине возможен дефицит электроэнергии вместо привычного сезонного излишка.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.4
Покупка 37.4Продажа 38
-
EUR
Покупка 40.88Продажа 41.75
- Актуальное
- Важное