В Турции обрушилась 6-этажка, которую ранее повредило землетрясение
В городе Шанлиурфа, на юго-востоке Турции, обрушилось 6-этажное здание, которое 6 февраля повредило землетрясение
Об этом пишет в твиттере губернатор провинции Шанлиурфа Салих Айхан.
"В районе Галилие Шанлиурфы обрушился 6-этажный дом, который сильно пострадал и был эвакуирован. Наши бригады работают на завалах. К счастью, под обломками пока не обнаружено никаких следов наших граждан", - написал губернатор.
В провинции около 2,5 тысячи поврежденных зданий, сообщает TRT Haber.
Айхан призвал не посещать здания, опечатанные и запрещенные для пребывания, ведь это опасно для жизни.
Поисковые работы будут продолжаться до тех пор, пока не уберут все обломки.
- 6 февраля на юго-востоке Турции и северо-западе Сирии в сутки произошло два мощных землетрясения магнитудой более семи баллов.
- Землетрясения в Турции, по предварительным оценкам, приведут к тому, что экономика страны потеряет около 10% ВВП или 84 млрд долларов.
- После мощного землетрясения в Турции правоохранители задержали или выдали ордера на арест примерно 130 человек, причастных к строительству обрушившихся домов.
- 26 февраля стало известно, что количество жертв землетрясения в Турции превысило 50 тыс. человек.
- В Турции суды арестовали 247 подозреваемых в ходе расследования по разрушенным зданиям в зоне землетрясения.
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