В Турции обрушилась 6-этажка, которую ранее повредило землетрясение

Об этом пишет в твиттере губернатор провинции Шанлиурфа Салих Айхан.

"В районе Галилие Шанлиурфы обрушился 6-этажный дом, который сильно пострадал и был эвакуирован. Наши бригады работают на завалах. К счастью, под обломками пока не обнаружено никаких следов наших граждан", - написал губернатор.

В провинции около 2,5 тысячи поврежденных зданий, сообщает TRT Haber.

Айхан призвал не посещать здания, опечатанные и запрещенные для пребывания, ведь это опасно для жизни.

Поисковые работы будут продолжаться до тех пор, пока не уберут все обломки.