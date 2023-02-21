Новые землетрясения в Турции: количество пострадавших возросло до 294
20 февраля в турецкой провинции Хатай произошло новое землетрясение магнитудой 6,4 балла. Ночью на 21 февраля было известно уже по меньшей мере о 294 пострадавших и 3 погибших
Новые данные уточнил глава минздрава Турции Фахреттин Коджа.
"У нас 294 раненых в результате двух землетрясений, произошедших сегодня вечером (20 февраля, - ред.) в Хатае", - написал он в твиттере.
Коджа отметил, что 18 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
"После первого медицинского вмешательства их транспортировали в Адану и Дёртйоло воздушным и наземным транспортом. Полевые больницы во всех наших районах продолжают предоставлять необходимые услуги нашим пациентам", - добавил министр.
До этого министр внутренних дел Сулейман Сойлу сообщал, что в Турции в результате двух новых землетрясений погибли по меньшей мере 3 человека, еще 213 раненых.
Ранее издание CNN отметило, что подземные толчки магнитудой 6,4 балла произошли в Турции в понедельник, через две недели после мощного землетрясения, унесшего жизни десятков тысяч человек в Турции и Сирии.
В частности, издание добавляло, что землетрясение произошло в городе Дефне в южной турецкой провинции Хатай, недалеко от сирийской границы, сообщило в понедельник турецкое Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD).
Геологическая служба США (USGS) также сообщала о землетрясении магнитудой 6,4 на глубине 10 км.
В понедельник AFAD предупредило людей о необходимости держаться подальше от береговой линии, а вице-президент страны призвал жителей держаться подальше от поврежденных зданий.
Мощный афтершок произошел после смертоносного землетрясения магнитудой 7,8 балла, которое произошло 6 февраля и унесло жизни более 46 000 человек в Турции и Сирии.
Также местное издание отмечало, что позже произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,8.
"После этого землетрясения в 20:07 также произошло землетрясение в районе Самандаг города Хатай. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на глубине 7 километров", - говорится в сообщении.
- 6 февраля на юго-востоке Турции и северо-западе Сирии в сутки произошло два мощных землетрясения магнитудой более семи баллов.
- Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования президенту Турции и сирийцам из-за потерь в результате землетрясения. Уже 8 февраля в Турцию прибыла группа украинских спасателей и парамедиков.
- По состоянию на вечер 14 февраля число погибших в результате землетрясения достигало не менее 41 232.
- 17 февраля в Турции, где утром 6 февраля произошло мощное землетрясение, извлекли из-под завалов еще двух живых людей, в том числе 14-летнего подростка.
- 19 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш произошел землетрясение с магнитудой 5,2.
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