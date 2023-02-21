Новые землетрясения в Турции: количество пострадавших возросло до 294

Новые данные уточнил глава минздрава Турции Фахреттин Коджа.

"У нас 294 раненых в результате двух землетрясений, произошедших сегодня вечером (20 февраля, - ред.) в Хатае", - написал он в твиттере.

Коджа отметил, что 18 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

"После первого медицинского вмешательства их транспортировали в Адану и Дёртйоло воздушным и наземным транспортом. Полевые больницы во всех наших районах продолжают предоставлять необходимые услуги нашим пациентам", - добавил министр.

До этого министр внутренних дел Сулейман Сойлу сообщал, что в Турции в результате двух новых землетрясений погибли по меньшей мере 3 человека, еще 213 раненых.

Ранее издание CNN отметило, что подземные толчки магнитудой 6,4 балла произошли в Турции в понедельник, через две недели после мощного землетрясения, унесшего жизни десятков тысяч человек в Турции и Сирии.

В частности, издание добавляло, что землетрясение произошло в городе Дефне в южной турецкой провинции Хатай, недалеко от сирийской границы, сообщило в понедельник турецкое Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD).

Геологическая служба США (USGS) также сообщала о землетрясении магнитудой 6,4 на глубине 10 км.

В понедельник AFAD предупредило людей о необходимости держаться подальше от береговой линии, а вице-президент страны призвал жителей держаться подальше от поврежденных зданий.

Мощный афтершок произошел после смертоносного землетрясения магнитудой 7,8 балла, которое произошло 6 февраля и унесло жизни более 46 000 человек в Турции и Сирии.

Также местное издание отмечало, что позже произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,8.

"После этого землетрясения в 20:07 также произошло землетрясение в районе Самандаг города Хатай. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на глубине 7 километров", - говорится в сообщении.