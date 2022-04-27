В Турции надеются, что Путину и Зеленскому удастся встретиться в ближайшие дни

Об этом сообщает Anadolu .

По его словам, Анкара делает все возможное, чтобы организовать встречу Зеленского и Путина и надеется, что им удастся встретиться в ближайшее время.

"Российские и украинские переговоры на дипломатическом форуме в Анталье собрали министров. После этого наш президент Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно встречался с Путиным и Зеленским. Хотя есть некоторые трудности, мы надеемся, что, возможно, двум лидерам удастся встретиться в ближайшие дни", - сказал Акар.

Он добавил, что это особенно важно из-за ухудшения гуманитарной ситуации в Украине.

"Очевидно, что гуманитарная ситуация в Украине ухудшается. Турция готова приложить все необходимые посреднические усилия для того, чтобы было объявлено о прекращении огня", - заверил Акар.

19 апреля Реджеп Тайип Эрдоган заверил, что Турция приложит усилия для прекращения боевых действий в Украине и достижения мира.

23 апреля Эрдоган назвал продолжение переговоров в Стамбуле кратчайшим путем к прекращению российской агрессии против Украины.

26 апреля Эрдоган снова призвал Путина встретиться с Зеленским в Стамбуле.

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