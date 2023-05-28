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В Турции началось голосование во втором туре президентских выборов

28 мая, 2023 воскресенье
09:11
Мир

В воскресенье, 28 мая, Реджеп Тайип Эрдоган и Кемаль Киличдароглу ведут борьбу за пост президента Турции во втором туре выборов

Об этом сообщает Anadolu .

Избирательные участки открылись в 08:00 и закроются в 17:00 по местному времени. По всей стране установлено более 191 тыс. избирательных урн. Число избирателей превышает 60 млн человек.

По итогам первого тура голосования 14 мая ни один из кандидатов не набрал 50% голосов, а право участия во втором туре получили действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (49,52% голосов) и кандидат от "Союза нации", лидер Республиканской народной партии Кемаль Киличдароглу. (44,88%)/

Кандидат от блока "Альянс АТА" Синан Оган, набравший на голосовании 14 мая 5,17% голосов, призвал сторонников поддержать во втором туре Эрдогана.

Подсчет голосов начнется после закрытия избирательных участков в 17.00.


 
Турция
Реджеп Эрдоган
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