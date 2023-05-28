Об этом сообщает Anadolu .

Избирательные участки открылись в 08:00 и закроются в 17:00 по местному времени. По всей стране установлено более 191 тыс. избирательных урн. Число избирателей превышает 60 млн человек.

По итогам первого тура голосования 14 мая ни один из кандидатов не набрал 50% голосов, а право участия во втором туре получили действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (49,52% голосов) и кандидат от "Союза нации", лидер Республиканской народной партии Кемаль Киличдароглу. (44,88%)/

Кандидат от блока "Альянс АТА" Синан Оган, набравший на голосовании 14 мая 5,17% голосов, призвал сторонников поддержать во втором туре Эрдогана.

Подсчет голосов начнется после закрытия избирательных участков в 17.00.