Об этом сообщает Anadolu .

В президентских выборах в Турции принимают участие три кандидата – действующий лидер государства Реджеп Тайип Эрдоган, лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Киличдароглу и кандидат от блока "Альянс АТА" Синан Оган. Еще один претендент на должность - глава партии "Отчизна" Мухаррем Индже объявил о снятии своей кандидатуры 11 мая.

Если ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов в первом туре, 28 мая состоится второй тур.

Для участия в парламентских выборах зарегистрировано 24 политических партии и 151 независимый кандидат.

Избирательные участки в Турции открылись в 08:00 и закроются в 17:00 по местному времени. Всего в стране установлено 191 885 урн для голосования.

В Турции и за рубежом проголосуют более 64,1 млн избирателей. Около 4,9 млн человек проголосуют впервые.

Избиратели смогут проголосовать с одним из официальных документов, удостоверяющих личность. Избирателям будут выданы 2 бюллетеня: за президента и депутатов. Они поместят два отдельных бюллетеня в один конверт и опустят их в урну для голосования.

В голосовании на зарубежных участках могли принять участие более 3,4 млн человек. Для них были сформированы избирательные комиссии в 73 странах и 156 иностранных представительствах. Процесс голосования в зарубежных представительствах Турции завершился 9 мая.