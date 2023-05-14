В Турции началось голосование на президентских и парламентских выборах
В воскресенье, 14 мая, в Турции проходит голосование на президентских и парламентских выборах
Об этом сообщает Anadolu .
В президентских выборах в Турции принимают участие три кандидата – действующий лидер государства Реджеп Тайип Эрдоган, лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Киличдароглу и кандидат от блока "Альянс АТА" Синан Оган. Еще один претендент на должность - глава партии "Отчизна" Мухаррем Индже объявил о снятии своей кандидатуры 11 мая.
Если ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов в первом туре, 28 мая состоится второй тур.
Для участия в парламентских выборах зарегистрировано 24 политических партии и 151 независимый кандидат.
Избирательные участки в Турции открылись в 08:00 и закроются в 17:00 по местному времени. Всего в стране установлено 191 885 урн для голосования.
В Турции и за рубежом проголосуют более 64,1 млн избирателей. Около 4,9 млн человек проголосуют впервые.
Избиратели смогут проголосовать с одним из официальных документов, удостоверяющих личность. Избирателям будут выданы 2 бюллетеня: за президента и депутатов. Они поместят два отдельных бюллетеня в один конверт и опустят их в урну для голосования.
В голосовании на зарубежных участках могли принять участие более 3,4 млн человек. Для них были сформированы избирательные комиссии в 73 странах и 156 иностранных представительствах. Процесс голосования в зарубежных представительствах Турции завершился 9 мая.
- 12 мая Кемаль Киличдароглу обвинил Россию во вмешательстве в выборы в Турции.
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