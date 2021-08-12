В Турции начались наводнения: 6 человек погибли
Вследствие вызванных ливнями наводнений на севере Турции шесть человек погибли, 13 - оказались в больницах
Об этом сообщает ЕП со ссылкой на CNN Turk .
Два человека погибли в результате оползня в провинции Стамбул, еще трех унесло потоком воды.
В районе Улус провинции Айдын, 85-летняя женщина пропала, ее дом был разрушен.
Заместитель главы МВД подтвердил, что один человек пропал без вести.
Тринадцать человек пострадали, когда их машины перевернулись из-за обрушения моста.
Во многих районах прекратилось электроснабжение. В провинции Синоп эвакуировали государственную больницу.
Министерство обороны сообщило, что в регионе находятся вертолеты для эвакуации людей в безопасные районы и больницы.
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