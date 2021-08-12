В Турции начались наводнения: 6 человек погибли

Об этом сообщает ЕП со ссылкой на CNN Turk .

Два человека погибли в результате оползня в провинции Стамбул, еще трех унесло потоком воды.

В районе Улус провинции Айдын, 85-летняя женщина пропала, ее дом был разрушен.

Заместитель главы МВД подтвердил, что один человек пропал без вести.



Тринадцать человек пострадали, когда их машины перевернулись из-за обрушения моста.

Во многих районах прекратилось электроснабжение. В провинции Синоп эвакуировали государственную больницу.

Министерство обороны сообщило, что в регионе находятся вертолеты для эвакуации людей в безопасные районы и больницы.