В Турции на фестивале TEKNOFEST представили летающий автомобиль

Об этом сообщает TRT Haber .

Фестиваль авиации, космоса и технологий TEKNOFEST организован Министерством промышленности и технологий и Фондом технологических команд Турции

Мехмет Туран, ответственный инженер-программист компании, рассказал, что летающий автомобиль, который они создали, весит около 450 килограммов.

Это транспортное средство, которое может развивать скорость 120 километров и имеет запас хода 50 километров. Вы можете приехать сюда из Конака (район Измира, – ред.) за 7 минут на этом транспортном средстве”, - заявил инженер Мехмет Туран.

По его мнению использование летающего транспортного средства поможет решить проблемы с пробками.

"По нашим оценкам, в 2025 году сможем с одного места в Турции летать в другое. Это будет коридор. Сначала мы планировали проложить его между Мальтепе и островами", - заявил Туран.

В частности, он сообщил, что испытание этих автомобилей до сих пор продолжается.

"Мы совершаем тестовые полеты. Сейчас мы совершили около 100 таких испытаний. В течение этих полетов мы держим машину в воздухе около 15 минут. Эти тестовые полеты совершаются на высоте 30-40 метров".