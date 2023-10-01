В Турции на фестивале TEKNOFEST представили летающий автомобиль
На фестивале TEKNOFEST, который состоялся в Измире, был представлен новый турецкий автомобиль AirCar, который может летать
Об этом сообщает TRT Haber .
Фестиваль авиации, космоса и технологий TEKNOFEST организован Министерством промышленности и технологий и Фондом технологических команд Турции
Мехмет Туран, ответственный инженер-программист компании, рассказал, что летающий автомобиль, который они создали, весит около 450 килограммов.
Это транспортное средство, которое может развивать скорость 120 километров и имеет запас хода 50 километров. Вы можете приехать сюда из Конака (район Измира, – ред.) за 7 минут на этом транспортном средстве”, - заявил инженер Мехмет Туран.
По его мнению использование летающего транспортного средства поможет решить проблемы с пробками.
"По нашим оценкам, в 2025 году сможем с одного места в Турции летать в другое. Это будет коридор. Сначала мы планировали проложить его между Мальтепе и островами", - заявил Туран.
В частности, он сообщил, что испытание этих автомобилей до сих пор продолжается.
"Мы совершаем тестовые полеты. Сейчас мы совершили около 100 таких испытаний. В течение этих полетов мы держим машину в воздухе около 15 минут. Эти тестовые полеты совершаются на высоте 30-40 метров".
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