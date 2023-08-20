Об этом сообщает Sabah.

"Чтобы не вызвать глобальных проблем, особенно вызванных миграцией перемещений и нестабильности, которые могут возникнуть в слаборазвитых странах, Турция работает с Организацией Объединенных Наций над проектными предложениями, чтобы сделать коридор функциональным", - пишет издание.

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Турция считает, что расторжение зернового соглашения может привести к глобальным последствиям, ведь цена на зерно в мире уже поднялась на 15%.

"Технические переговоры между Москвой и Киевом по активации коридора могут состояться в Стамбуле", – добавляют в материале.

Что известно о работе зернового коридора

17 июля Россия объявила о прекращении действия зернового соглашения. В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже несмотря на выход РФ из соглашения.

30 июля, несмотря на завершение зернового соглашения, три гражданских грузовых судна иностранного происхождения прошли российскую блокаду в Черном море и стали на якорь в одном из украинских зерновых портов в дельте Дуная.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 4 августа заявил, что Украина будет отправлять корабли с собственным зерном туда, куда считает необходимым, и ни у кого не будет спрашивать разрешения на это.

10 августа Военно-морские силы Вооруженных Сил сообщили о временном гуманитарном коридоре для торговых судов, идущих в и из портов Украины. Эти маршруты будут использоваться в первую очередь для выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный с начала полномасштабного вторжения России.

12 августа Украина открыла регистрацию торговых судов и их владельцев, которые готовы проходить временными маршрутами в украинские порты в Черном море.

16 августа из Одесского порта вышло первое судно после оглашения Россией о прекращении действия зернового соглашения 16 июля 2023 года.

18 августа стало известно, что Россия, Турция и Катар готовят новое зерно без Украины.