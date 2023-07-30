В Турции микроавтобус столкнулся с грузовиком: погибла украинка
В городе Алания на юго-западе Турции туристический микроавтобус столкнулся с грузовиком. Погибли два человека, среди них была одна гражданка Украины
Об этом сообщает TRT Haber.
"Экскурсионный микроавтобус под руководством виз казахстанских туристов по трассе D-400. На светофоре он врезался в грузовик", — говорится в сообщении.
Полиция, жандармерия и медицинские бригады были отправлены на место происшествия после получения уведомления.
"Установлено, что водитель туристического микроавтобуса и украинский гид погибли на месте происшествия", - отмечает издание.
Известно, что 12 туристов, 6 из которых получили серьезные травмы в результате аварии, доставили в местные больницы. После работы следственно-оперативной группы тела погибших отправили в морг муниципалитета Алании.
В Министерстве иностранных дел Общественному подтвердили гибель украинки.
"Сегодня утром в на трассе Алания-Анталия вблизи поселка Окурджулар произошло ДТП. Микроавтобус, перевозивший туристов (граждан Казахстана) из гостиницы в аэропорт врезался в остановившийся на светофоре грузовик. Погиб водитель — гражданин Турции и гид — гражданка Украины" отметили в министерстве.
- В ночь на воскресенье, 30 июля, в городе Вознесенск Николаевской области столкнулись два автомобиля. В результате ДТП погиб водитель одного из авто и два пассажира, еще три человека получили ранения.
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