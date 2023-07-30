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В Турции микроавтобус столкнулся с грузовиком: погибла украинка

30 июля, 2023 воскресенье
13:47
Мир

В городе Алания на юго-западе Турции туристический микроавтобус столкнулся с грузовиком. Погибли два человека, среди них была одна гражданка Украины

Об этом сообщает TRT Haber.

"Экскурсионный микроавтобус под руководством виз казахстанских туристов по трассе D-400. На светофоре он врезался в грузовик", — говорится в сообщении.

Полиция, жандармерия и медицинские бригады были отправлены на место происшествия после получения уведомления.

"Установлено, что водитель туристического микроавтобуса и украинский гид погибли на месте происшествия", - отмечает издание.

Известно, что 12 туристов, 6 из которых получили серьезные травмы в результате аварии, доставили в местные больницы. После работы следственно-оперативной группы тела погибших отправили в морг муниципалитета Алании.

В Министерстве иностранных дел Общественному подтвердили гибель украинки.

"Сегодня утром в на трассе Алания-Анталия вблизи поселка Окурджулар произошло ДТП. Микроавтобус, перевозивший туристов (граждан Казахстана) из гостиницы в аэропорт врезался в остановившийся на светофоре грузовик. Погиб водитель — гражданин Турции и гид — гражданка Украины" отметили в министерстве.

  • В ночь на воскресенье, 30 июля, в городе Вознесенск Николаевской области столкнулись два автомобиля. В результате ДТП погиб водитель одного из авто и два пассажира, еще три человека получили ранения.
Общество
Украина
Турция
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