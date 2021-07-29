В Турции лесные пожары добрались до курортов: туристов эвакуируют из отелей Мармариса
29 июля гостей и сотрудников гостиниц эвакуируют в турецком Мармарисе, где бушует лесной пожар
Об этом пишет турецкий NTV и ВВС.
В районе Мармариса тушат пожары пять вертолетов, один самолет и 30 пожарных машин. В настоящее время огонь охватил лес рядом с жилыми домами и отелями. Судя по направлению ветра, огонь не доберется до зданий, предполагают журналисты.
Известие о лесном пожаре пришло из района Мармариса Мугла. Пожар возник в лесном массиве в микрорайоне Армуталан, его причина не установлена.
Украинские туристы рассказывают, что дым и пепел от пожаров добрался до отелей в Манавгате.
"Огонь подошел за несколько километров до нашего отеля. Лес еще тлеет, но большого огня уже нет", - рассказала ВВС украинская туристка.
По ее словам, в их отеле украинцев 10%. Пока речи об эвакуации из отеля не идет.
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В МИД заявили, что ни один украинский турист не пострадал от пожара.
"28 июля днем вблизи города Манавгат (75 км к востоку от Анталии, - ред.) возник лесной пожар. Учитывая жару и сильный ветер, пожар быстро распространился в направлении Манавгата", - рассказали украинские дипломаты.
Между тем турецкие власти сообщают о гибели трех своих соотечественников.
Из-за пандемии много туристических стран были закрыты для украинцев, а Турция принимала гостей весь 2021 год. Поток туристов существенно увеличился и за первые шесть месяцев 2021 года до 774,5 тыс. украинцев посетили эту страну.
В результате пожара в Манавгате эвакуировали 3 квартала города.
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