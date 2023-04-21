В Турции из-за торнадо в палаточном городке погиб человек, 44 получили ранения

Об этом информирует TRT Haber .

"Один человек погиб и 44 получили ранения в результате урагана и торнадо, которые произошли в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш. Повреждены 170 палаток", - говорится в сообщении.

Так по состоянию на 16:00 20 апреля в районе палаточного городка сначала был град, затем смерч. Шестеро из 44 пострадавших в результате шторма находятся в тяжелом состоянии.

Отмечают, что торнадо опрокинуло автомобили, срывало крыши и ряд конструкций из зданий, оставшихся целым после землетрясения. В настоящее время в районе работают соответствующие службы.