В Турции из-за снегопадов перекрыли 267 дорог

Об этом пишет TRT Haber .



"В результате снегопада в провинции Сивас 267 сельских дорог были закрыты для движения", - сообщает издание.



Для очистки дорог используют снегоуборочную технику.



На Западе страны снег вызвал ограничение движения через проливы.



TRT Haber информирует , что утром 3 января пролив Дарданеллы временно закрыли для транзитных судов в обоих направлениях в связи с сильным туманом и ухудшением видимости. Кроме того, из-за погодных условий отменили паромное сообщение между Лапсеки и Галлиполи.

Напомним, ранее в Турции снег заблокировал транспортное сообщение с 400 населенными пунктами.

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