Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Мир В Турции из-за схода лавины погиб дипломат ООН

В Турции из-за схода лавины погиб дипломат ООН

17 января, 2022 понедельник
10:25
Мир

В турецкой провинции Кайсери под лавину попали три сотрудника ООН из Канады, спускавшиеся за пределами оборудованных трасс в горнолыжном центре Эрджиес, в результате чего один человек погиб

Об этом пишет Sabah .

"Три туриста, которые пытались спуститься в долину с высоты 2700 м, попали под лавину, которая сошла в результате их спуска. Двух лыжников спасли поисково-спасательные команды, одного туриста нашли погибшим", - передает издание.

Люди спускались за пределами оборудованных трасс.

Туристов накрыла снежная лавина, взошедшая на территории Erciyes Ski Center. В результате погиб 45-летний канадец, работавший в представительстве ООН в турецком городе Газиантеп.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Турция
гибель
Читайте также:
Нурсултан Назарбаев
15 января, 2022 суббота
Назарбаев давно умер, его похоронили, - Жириновский
Путин и Си Цзиньпин
16 января, 2022 воскресенье
Китай приказал Путину убираться из Казахстана, - Пионтковский
Олександр Турчинов
16 января, 2022 воскресенье
В случае попытки посадить самолет в другом месте украинцы поедут встречать Порошенко из Жулян на Банковую, - Турчинов
Киев
+0
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.93
    Покупка 27.93
    Продажа 28.2
  • EUR
    Покупка 31.82
    Продажа 32.26
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
17 января
12:49
Дмитрий Дубилет
Спор "Монобанка" с Дубилетом: стало известно, будет ли дело рассматриваться в английском судье
12:47
Порошенко
Виталий Портников: Крах режима Зеленского уже начался
12:29
Британія Омікрон
Англия сократила период самоизоляции для больных COVID-19 до пяти дней
12:24
В Ивано-Франковской области взорвали авто: инициатор взрыва потерял руку
12:16
Дмитрий Песков
Спикер Путина: для обсуждения российско-украинских отношений США не нужны
12:13
Порошенко
Порошенко прилетел в Украину и поехал в суд, ему избирают меру пресечения в деле о госизмене
12:05
анемометр
В Киеве скорость ветра достигла рекордных с 1966 года 23 м/с
11:51
арест Порошенко
"Выполнялись требования УПК по вручению документов": ДБР обвинило окружение Порошенко в препятствовании работе следователей
11:49
Илон Маск
За время пандемии Маск разбогател более чем на 1000%
11:36
Совместные военные учения России и Беларуси пройдут в феврале, - Лукашенко
11:14
"Фиксировали манипуляции": в ГПСУ заявили, что пограничники не нарушали закон во время прибытия Порошенко в Украину
11:10
Германия готова к диалогу с РФ по безопасности в Европе, но не отступит от принципов, - Бербок накануне поездки в Москву
11:01
"Объединиться на фоне риска агрессии РФ": Порошенко заявил о переговорах по созданию единой демократической оппозиции
10:58
Зеленский обещал закончить войну и покончить с бедностью, вместо этого примерил роль Януковича и преследует Порошенко, - Рудик
10:50
Виталий Кличко
Кличко второй раз заболел коронавирусом
10:47
Дмитрий Ярош
Ярош к Зеленскому: Береги Порошенко, потому что если его "вальнут" российские спецслужбы - будет большая беда
10:35
Эстония готова разместить тысячи солдат быстрого реагирования НАТО
10:07
Молдова изменила правила въезда в страну
09:42
ДНР
Украинка Мозолевская, которую оккупанты незаконно держат в ОРДО, испытывает серьезные проблемы со здоровьем в результате пыток, - Денисова
09:24
курс доллара
Гривна по отношению к доллару подешевела до худшего за 9 месяцев показателя
09:02
Петр Порошенко
"Зеленский запрещает подписывать подозрение Коломойскому": Порошенко предположил, что олигарх шантажирует президента
08:58
Украину 17 января накроют снег, порывистый ветер и метель
08:42
Петр Порошенко
"Я еще выберу. Может, и за решеткой": Порошенко об уплате залога в 1 млрд грн во избежание ареста
08:37
хакер
США будут работать над адекватным ответом в случае причастности РФ к кибератаке на Украину, - советник Байдена Салливан
08:20
Эммануэль Макрон
Обсудили ситуацию на границе Украины и отметили важность диалога с РФ: президенты Франции и Финляндии провели переговоры
08:11
"Майдан может организовать только власть": Порошенко о возможных массовых акциях в его поддержку
07:44
"Политический сезон начинается": Порошенко объяснил, почему решил вернуться именно 17 января
07:23
ООС
Сутки в зоне ООС: оккупанты применили противотанковое оружие, со стороны Украины - один раненый
07:00
продукти магазин
Продуктовые чеки. Что экономисты говорят о выплатах на продукты для бедных
06:43
Порошенко
Петр Порошенко вылетает в Киев
2022, воскресенье
16 января
22:47
Первая страна в ЕС вводит обязательную вакцинацию от коронавируса
22:25
"Реал" победил "Атлетик" в финале Суперкубка Испании
22:02
Facebook заблокировал страницу делегации России на переговорах с ОБСЕ в Вене
21:46
В Черновцах произошел взрыв газа в многоэтажке
21:21
Украинцы, получившие деньги за вакцинацию, уже потратили 1,3 млрд грн, - Шмыгаль
21:02
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду отобрал у Двейна Джонсона лидерство в рейтинге самых дорогих звезд
20:47
Канада рекомендовала своим гражданам воздержаться от поездок в Украину
20:25
протесты в Казахстане
В полиции Казахстана назвали количество погибших во время акций протеста в Алматы
20:10
Биатлон: Сборная Украины назвала состав на Олимпиаду-2022
19:47
путин
В Кремле пригрозили разорвать отношения с США в случае персональных санкций против Путина
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV