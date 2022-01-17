В Турции из-за схода лавины погиб дипломат ООН
В турецкой провинции Кайсери под лавину попали три сотрудника ООН из Канады, спускавшиеся за пределами оборудованных трасс в горнолыжном центре Эрджиес, в результате чего один человек погиб
Об этом пишет Sabah .
"Три туриста, которые пытались спуститься в долину с высоты 2700 м, попали под лавину, которая сошла в результате их спуска. Двух лыжников спасли поисково-спасательные команды, одного туриста нашли погибшим", - передает издание.
Люди спускались за пределами оборудованных трасс.
Туристов накрыла снежная лавина, взошедшая на территории Erciyes Ski Center. В результате погиб 45-летний канадец, работавший в представительстве ООН в турецком городе Газиантеп.
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