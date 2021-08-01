В Турции из-за пожаров начали эвакуировать туристов
На юго-востоке Турции за масштабных пожаров начали эвакуировать туристов
Об этом сообщает BBC .
Чтобы доставить туристов в безопасные места, используют судна береговой охраны Турции, которым на помощь пришли частные лодки и яхты. В курортном городе Бодрум эвакуировали отдыхающих из трех пятизвездочных отелей.
Вблизи курортов и поселков на побережье Средиземного и Эгейского морей пока бушуют около сотни локальных пожаров. По уверениям турецких властей, все пожары, кроме 10, сейчас под контролем.
- Напомним, 31 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил пострадавшие от лесных пожаров провинции зоной стихийного бедствия .
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