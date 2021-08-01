В Турции из-за пожаров начали эвакуировать туристов

Об этом сообщает BBC .

Чтобы доставить туристов в безопасные места, используют судна береговой охраны Турции, которым на помощь пришли частные лодки и яхты. В курортном городе Бодрум эвакуировали отдыхающих из трех пятизвездочных отелей.

Вблизи курортов и поселков на побережье Средиземного и Эгейского морей пока бушуют около сотни локальных пожаров. По уверениям турецких властей, все пожары, кроме 10, сейчас под контролем.

Напомним, 31 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил пострадавшие от лесных пожаров провинции зоной стихийного бедствия .

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