В Турции из-за поломки судна, которое шло в Украину, снова заблокировано движение по Босфору
Из-за поломки грузового судна Briza, которое шло из Стамбула в Украину, было заблокировано движение по Босфорскому проливу
Об этом сообщает Anadolu .
По информации турецкой береговой охраны, Briza направлялась в Украину.
"Наши три буксира были оперативно направлены на место поломки 107-метрового сухогруза Briza, который бросил якорь в Кандилле из-за неисправности. Движение по Босфору временно прекращено", - заявили в береговой охране.
Движение через Босфор последний раз останавливалось 1 сентября из-за сухогруза, который направлялся из Украины в Стамбул и сел на мель. Движение судов было возобновлено на следующий день.
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1 сентября, сухогруз Lady Zehma сел на мель и заблокировал движение в проливе Босфор у берегов Стамбула.
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