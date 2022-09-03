Об этом сообщает Anadolu .

По информации турецкой береговой охраны, Briza направлялась в Украину.

"Наши три буксира были оперативно направлены на место поломки 107-метрового сухогруза Briza, который бросил якорь в Кандилле из-за неисправности. Движение по Босфору временно прекращено", - заявили в береговой охране.

Движение через Босфор последний раз останавливалось 1 сентября из-за сухогруза, который направлялся из Украины в Стамбул и сел на мель. Движение судов было возобновлено на следующий день.

1 сентября, сухогруз Lady Zehma сел на мель и заблокировал движение в проливе Босфор у берегов Стамбула.

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