Об этом сообщила пресс-служба министерства национальной обороны Турции в твиттере.

"Совместная инспекционная группа завершила проверку на борту RAZONI. Судно с 27 тыс. тонн кукурузы пройдет через Босфор, чтобы через короткое время отправиться в Ливан", - говорится в сообщении минобороны Турции.

Министерство инфраструктуры Украины также подтвердило, что судно RAZONI прошло инспекцию и готовится отправляться в пункт назначения.

"Благодаря ВСУ и портовым службам RAZONI безопасно проделало путь в Босфор, где прошло проверку представителями Совместного координационного центра. На примере RAZONI окончательно согласовываются и отрабатываются все необходимые меры контроля и координации между Украиной и партнерами-подписантами – ООН и Турцией", - пишет Министерство инфраструктуры Украины в фейсбуке.

Также сообщается, что сейчас ожидают разрешения на выход еще 17 украинских судов.

"Параллельно происходит прием заявок на вход новых судов в украинские порты для загрузки агропродукцией. В настоящее время загружены 17 судов, которые ожидают разрешения на выход", - говорится в сообщении.

"Что касается каких-либо проверок в украинских портах или территориальных водах, то здесь наша позиция неизменна: такой контроль остается исключительно за нами. Никаких инспекционных групп, никаких осмотров третьими сторонами", - отметил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Напомним, 1 августа утром министр инфраструктуры Украины сообщил , что из Одессы отправилось судно RAZONI под флагом Сьерра-Леоне с 26 тыс. тонн украинской кукурузы. Министр инфраструктуры Александр Кубраков информировал, что в портах Одессы ждут своей очереди еще 16 судов — заблокированных с начала полномасштабного вторжения России.

Министерство обороны Турции во вторник вечером подтвердило прибытие зерновоза RAZONI с украинским зерном – первого судна, отправившегося в рамках "зернового соглашения" между Украиной, Турцией, ООН и Россией.

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