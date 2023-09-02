В Турции грузовик с песком столкнулся с автобусом: 6 погибших, 42 раненых

Об этом пишет TRT Haber.

Отмечается, что водитель грузовика потерял контроль над рулем и пересек заграждение посередине дороги.

Известно, что автобус перевозил людей, которые ехали на свадьбу из Измира в Кайсери. В результате ДТП 5 человек, находившихся в автобусе, погибли на месте происшествия и один скончался в больнице. Среди погибших есть полицейский. Пострадавшие в аварии водители и 40 пассажиров автобуса были доставлены в больницы.

"На место происшествия были направлены полиция, жандармерия, пожарная команда и бригады медиков", – добавили в сообщении.