В Турции грузовик с песком столкнулся с автобусом: 6 погибших, 42 раненых
В районе Хоназ Денизли в Турции грузовик с песком выехал на встречную полосу и врезался в автобус. В результате аварии погибли по меньшей мере 6 человек, еще 42 получили ранения
Об этом пишет TRT Haber.
Отмечается, что водитель грузовика потерял контроль над рулем и пересек заграждение посередине дороги.
Известно, что автобус перевозил людей, которые ехали на свадьбу из Измира в Кайсери. В результате ДТП 5 человек, находившихся в автобусе, погибли на месте происшествия и один скончался в больнице. Среди погибших есть полицейский. Пострадавшие в аварии водители и 40 пассажиров автобуса были доставлены в больницы.
"На место происшествия были направлены полиция, жандармерия, пожарная команда и бригады медиков", – добавили в сообщении.
- В румынском городе Неводар в ДТП попал автобус, в котором, по предварительным данным, ехали около 40 украинцев.
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