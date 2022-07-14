Эксперт поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"Если посмотреть, что говорят по телевидению Турции, то там преимущественно говорят, что это не нападение России на Украину, а война Запада – США и НАТО – руками украинцев против России. То есть в Турции повторяют нарратив, который мы слышим из Москвы", - отметил Дубовик.

Международный эксперт добавил, что власти Турции во многих вопросах идут на встречу россиянам.

"С Турцией сложно. С одной стороны к нам приезжал президент Эрдоган и говорил "Слава Украине", но "байрактары" мы покупаем по рыночной цене. Если из других стран российских олигархов вытесняют, то Реджеп Тайип Эрдоган зовет их к себе. Ряд российских фирм переместили свои штаб-квартиры из Европы в Анкару, Стамбул и другие города", - отметил Владимир Дубовик.

13 июля в Стамбуле прошла встреча представителей военных делегаций министерств обороны Турции, Украины, РФ и делегации ООН по деблокаде экспорта украинского зерна.

Российский диктатор Владимир Путин 19 июля в Тегеране встретится с лидером Ирана Ибрагимом Раиси и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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