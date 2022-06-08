В Турции до сих пор находятся более 50 тысяч украинцев, но они не беженцы, - посол Василий Боднар
На территории Турции остается 50 тысяч украинцев, бежавших в эту страну, спасаясь от войны. Вместе с тем официально зарегистрированных беженцев нет
Об этом на брифинге в украинском медиацентре рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции Василий Боднар.
Дипломат объясняет, что ни один из украинских граждан не оформил никаких документов, предусматривающих статус беженца.
"Как правило, они подаются на оформление вида на международную защиту - это меньшая часть. Большинство оформляет виды на временное проживание. На самом деле это граждане, которые самообеспечены, поскольку в Турции не созданы дополнительные правовые основания для помощи беженцам или беженцам из Украины", - пояснил Василий Боднарь.
Всего, по его данным, на территорию Турции после начала полномасштабного вторжения России въехало около 165 тысяч украинцев. На сегодня выехало 116 тысяч, еще примерно 50 тысяч остается. Среди них также крымские татары, которые переехали в Турцию. По словам посла, украинцы преимущественно живут в районах Анталии, Стамбула и Анкары.
Кроме того, в Турции находятся полторы тысячи детей-сирот из Днепропетровской области.
"С помощью одного из бизнесменов и местных властей эвакуировали 9 групп детей, живущих в районе Анталии. Находятся они здесь временно и по окончании войны вернутся домой", – подытожил посол.
- По данным организации "Сильные вместе", украинцы, выехавшие в Литву из-за войны с Россией, активно возвращаются на Родину.
- Уменьшается и количество украинцев, желающих остаться в Чехии.
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