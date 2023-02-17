Об этом пишет Reuters .

В городе Антакья спасатели вытащили 14-летнего парня и 34-летнего мужчину. Они пробыли под завалами около 260 часов.

СМИ отмечает, что иногда люди самостоятельно выбираются из-под завалов, когда группы спасателей уже покидают зону землетрясения.

Эксперты говорят, что большинство спасательных операций совершаются в течение 24 часов после землетрясения. Впрочем, как отмечает Reuters, после разрушительного землетрясения на Гаити в 2010 году девочку-подростка спасли через 15 дней.

"Это дает надежду, что спасатели еще смогут найти живых людей", - пишет издание.

По официальным данным, число погибших в Турции составляет 38 044 человека. Но ожидается, что это количество возрастет, ведь разрушены более 264 тысяч квартир, а многих людей до сих пор считают пропавшими без вести.

В соседней Сирии власти сообщили о гибели более 5 800 человек.