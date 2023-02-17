В Турции через 11 дней после землетрясения обнаружили живыми еще двух человек, среди них подросток
В Турции, где утром 6 февраля произошло мощное землетрясение, достали из-под завалов еще двух живых людей, в том числе 14-летнего подростка
Об этом пишет Reuters .
В городе Антакья спасатели вытащили 14-летнего парня и 34-летнего мужчину. Они пробыли под завалами около 260 часов.
СМИ отмечает, что иногда люди самостоятельно выбираются из-под завалов, когда группы спасателей уже покидают зону землетрясения.
Эксперты говорят, что большинство спасательных операций совершаются в течение 24 часов после землетрясения. Впрочем, как отмечает Reuters, после разрушительного землетрясения на Гаити в 2010 году девочку-подростка спасли через 15 дней.
"Это дает надежду, что спасатели еще смогут найти живых людей", - пишет издание.
По официальным данным, число погибших в Турции составляет 38 044 человека. Но ожидается, что это количество возрастет, ведь разрушены более 264 тысяч квартир, а многих людей до сих пор считают пропавшими без вести.
В соседней Сирии власти сообщили о гибели более 5 800 человек.
- 6 февраля на юго-востоке Турции и северо-западе Сирии за сутки произошли два мощных землетрясения магнитудой более семи баллов.
- Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования президенту Турции и сирийцам из-за потерь в результате землетрясения. Уже 8 февраля в Турцию прибыла группа украинских спасателей и парамедиков.
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