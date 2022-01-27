В Турции археологи нашли украшения, которым 1400 лет

Об этом пишет Ancient Origins.



В ходе изучения башни древнего города Узунджабурч археологи обнаружили 19 украшений, возрастом 1400 лет, относящихся к периоду Византийско-Сасанидской войны 602-628 годов.



В общей сложности были найдены скелет, ожерелье, кулон, цепочка, серьги и амулет с браслетом и цепочкой. Эти вещи были обнаружены в последнюю неделю 2021 года во внутреннем помещении при изучении 23-метровой башни древнего города Узунджабурч (Диокесария). Сама башня датирована концом 6 – началом 7 века.



"Фундаментом археологии является азарт от разгадки тайны. С такими находками все наши коллеги восторженно пытаются описать историю этого события, происходившие в то время. Вот почему эти предметы так важны для нас. Когда мы в этом азарте разгадываем тайну, мы также радуемся как сыщики", - отметил генеральный менеджер отдела культурного наследия и музеев Гекхан Язги.



Считается, что украшения накрыло землей в результате обвала перекрытий башни во время пожара, а найденные фрагменты скелета принадлежали человеку, который в то время находился в помещении.



Циклы радиоуглеродного анализа и других методов научных испытаний свидетельствуют о том, что остатки скелета могут принадлежать священнику. Кроме того, были найдены монеты периода императора Ираклия, отчеканенные во время Византийско-Сасанидской войны (602-628). Возгорание башни произошло в то время.



"До сих пор наша цель заключалась в том, чтобы повысить ценность нашего города в области археологии. Эти первые находки, полученные в результате напряженной работы группы раскопок, предвещают, что археологическое богатство Узунджабурча будет раскрыто более подробно в следующий период", - пояснил профессор Ахмет Чамсари.



По словам археологини из Университета Памуккале в Турции Элиф Озер, 651 монете – примерно 2100 лет, однако текст и изображения, выгравированные на них, прочесть можно.



Она заметила, что вероятно, "высокопоставленный римский военный пришел сюда... и он, наверное, закопал эти монеты здесь по неизвестной причине".



Археологи выяснили, что 439 монет – динарии, или древнеримские монеты, отчеканенные из серебра, а 212 – цистофоры, серебряные монеты из Пергама, древнего греческого полиса в современной северо-западной Турции.

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