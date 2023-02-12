В Турции арестовали причастных к строительству домов, обрушенных после землетрясения
После мощного землетрясения в Турции правоохранители задержали или выдали ордера на арест примерно 130 человек, причастных к строительству завалившихся домов
Об этом сообщили в AP.
Во время ликвидации последствий землетрясения турецкие чиновники задержали или выдали ордера на арест примерно 130 человек, вероятно причастных к строительству обрушившихся помещений.
Журналисты утвердили: несмотря на то, что на бумаге в Турции действуют строительные нормы, соответствующие текущим стандартам сейсмостойкости, они редко соблюдаются. Этим объяснили, почему тысячи построек были разрушены.
Вице-президент Турции Фуат Октай заявил поздно вечером в субботу, что выданы ордера на задержание 131 человека, подозреваемого в причастности к обрушению зданий.
По состоянию на утро воскресенья число погибших от землетрясений в понедельник составило 28 191, а еще более 80 000 получили ранения, и цифра растет, поскольку идет поисково-спасательная операция.
- Напомним, 6 февраля на юго-востоке Турции и северо-западе Сирии за сутки произошло два мощных землетрясения магнитудой более семи баллов.
- В Турции при попытке уехать за границу задержали Мехмета Яшара Джошкуна – главу компании-подрядчика строительства ЖК "Ренессанс" в провинции Хатай, дома которой мгновенно рассыпались во время землетрясения.
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