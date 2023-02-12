В Турции арестовали причастных к строительству домов, обрушенных после землетрясения

Об этом сообщили в AP.

Во время ликвидации последствий землетрясения турецкие чиновники задержали или выдали ордера на арест примерно 130 человек, вероятно причастных к строительству обрушившихся помещений.

Журналисты утвердили: несмотря на то, что на бумаге в Турции действуют строительные нормы, соответствующие текущим стандартам сейсмостойкости, они редко соблюдаются. Этим объяснили, почему тысячи построек были разрушены.

Вице-президент Турции Фуат Октай заявил поздно вечером в субботу, что выданы ордера на задержание 131 человека, подозреваемого в причастности к обрушению зданий.

По состоянию на утро воскресенья число погибших от землетрясений в понедельник составило 28 191, а еще более 80 000 получили ранения, и цифра растет, поскольку идет поисково-спасательная операция.