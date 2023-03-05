В Турции арестовали более 200 подозреваемых по делу о некачественной застройке в зоне землетрясения
В Турции суды арестовали 247 подозреваемых в ходе расследования по разрушенным зданиям в зоне землетрясения
Об этом информирует TRT Haber.
Среди арестованных есть 93 подрядчика, 123 строителя и 13 владельцев зданий. Также среди них 18 человек, которые внесли изменения в конструкции зданий в зоне землетрясения. Всех их арестовали в ходе расследования по разрушенным зданиям или нарушению зонирования в провинциях, пострадавших от землетрясений в Кахраманмараше.
В общей сложности в ходе расследования удалось доказать вину 997 подозреваемых, среди которых 247 арестованных. Также под судебный контроль взяли 322 подозреваемых, на 198 выдали ордера на арест, а 102 человека содержат под стражей.
Девять подозреваемых сейчас находятся за границей, 35 умерли, а 82 освободили после дачи показаний.
- 6 февраля на юго-востоке Турции и северо-западе Сирии в сутки произошло два мощных землетрясения магнитудой более семи баллов.
- Землетрясения в Турции, по предварительным оценкам, приведут к тому, что экономика страны потеряет около 10% ВВП или 84 млрд долларов.
- После мощного землетрясения в Турции правоохранители задержали или выдали ордера на арест примерно 130 человек, причастных к строительству обрушившихся домов.
- 26 февраля стало известно, что количество жертв землетрясения в Турции превысило 50 тыс. человек.
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