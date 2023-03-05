В Турции арестовали более 200 подозреваемых по делу о некачественной застройке в зоне землетрясения

Об этом информирует TRT Haber.

Среди арестованных есть 93 подрядчика, 123 строителя и 13 владельцев зданий. Также среди них 18 человек, которые внесли изменения в конструкции зданий в зоне землетрясения. Всех их арестовали в ходе расследования по разрушенным зданиям или нарушению зонирования в провинциях, пострадавших от землетрясений в Кахраманмараше.

В общей сложности в ходе расследования удалось доказать вину 997 подозреваемых, среди которых 247 арестованных. Также под судебный контроль взяли 322 подозреваемых, на 198 выдали ордера на арест, а 102 человека содержат под стражей.

Девять подозреваемых сейчас находятся за границей, 35 умерли, а 82 освободили после дачи показаний.