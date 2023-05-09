В Турции анонсируют новые переговоры по продлению "зернового соглашения"

В Стамбуле на 10-11 мая запланированы новые переговоры по работе "зернового коридора" для экспорта агропродукции из Украины

Об этом 9 мая заявило Министерство обороны Турции, передает "Радио Свобода".

Ведомство анонсирует двусторонние и многосторонние встречи 10 и 11 мая между представителями Украины, ООН и России. В них планируют обсудить:

продолжение соглашения о Черноморской зерновой инициативе по экспорту сельскохозяйственной продукции из Украины, жизненно важной для глобальной продовольственной безопасности;

безопасную эвакуацию турецких судов и экипажей, "застрявших в украинских портах" из-за боевых действий.

Накануне Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины заявило, что Россия блокирует регистрацию и инспекции входящего флота, экспортирующего зерно из Украины, таким образом блокируя сам экспорт.

Соглашение, известное как Черноморская зерновая инициатива, было заключено отдельно Россией и Украиной с ООН и Турцией в Стамбуле в июле 2022 года. И с этого времени несколько раз продолжалась.