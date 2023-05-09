В Турции анонсируют новые переговоры по продлению "зернового соглашения"
В Стамбуле на 10-11 мая запланированы новые переговоры по работе "зернового коридора" для экспорта агропродукции из Украины
В Стамбуле на 10-11 мая запланированы новые переговоры по работе "зернового коридора" для экспорта агропродукции из Украины
Об этом 9 мая заявило Министерство обороны Турции, передает "Радио Свобода".
Ведомство анонсирует двусторонние и многосторонние встречи 10 и 11 мая между представителями Украины, ООН и России. В них планируют обсудить:
- продолжение соглашения о Черноморской зерновой инициативе по экспорту сельскохозяйственной продукции из Украины, жизненно важной для глобальной продовольственной безопасности;
- безопасную эвакуацию турецких судов и экипажей, "застрявших в украинских портах" из-за боевых действий.
Накануне Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины заявило, что Россия блокирует регистрацию и инспекции входящего флота, экспортирующего зерно из Украины, таким образом блокируя сам экспорт.
Соглашение, известное как Черноморская зерновая инициатива, было заключено отдельно Россией и Украиной с ООН и Турцией в Стамбуле в июле 2022 года. И с этого времени несколько раз продолжалась.
- 14 марта в МИД РФ предложили продлить "зерновое соглашение" на 60 дней. В свою очередь министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что предложение РФ продлить зерновое соглашение на 60 дней не соответствует подписанным договоренностям, предусматривающим продление по меньшей мере на 120 дней.
- 26 апреля Россия в очередной раз заблокировала Черноморский зерновой коридор. В результате блокировки судна не смогли покинуть украинские порты.
- По состоянию на 8 мая в территориальных водах Турции инспекцию ожидают 90 судов с украинской агропродукцией, поскольку Россия отказывается регистрировать и инспектировать их.
- Сегодня, 9 мая, инициатива возобновила работу в результате усилий Турции.
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