В Турции 28-30 марта состоится следующий раунд переговоров, - Арахамия

Об этом написал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в Facebook, передает Еспресо. TV.

"Сегодня на очередном раунде переговоров по видео было принято решение провести следующий живой раунд двумя делегациями в Турции 28-30 марта. Детали впоследствии", - сообщил депутат.

Напомним , Абрамович принимает участие в переговорах Украины и России, – Financial Times

Нет никакого консенсуса с Россией относительно упомянутых Эрдоганом четырех пунктов – Кулеба

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