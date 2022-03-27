В Турции 28-30 марта состоится следующий раунд переговоров, - Арахамия
Уже с понедельника, 28 марта, может начаться очередной раунд переговоров между Украиной и РФ по завершению войны
Об этом написал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в Facebook, передает Еспресо. TV.
"Сегодня на очередном раунде переговоров по видео было принято решение провести следующий живой раунд двумя делегациями в Турции 28-30 марта. Детали впоследствии", - сообщил депутат.
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