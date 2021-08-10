В Туркменистане желающих подключить интернет заставляют присягать на Коране, что они не будут пользоваться VPN

Об этом рассказывает туркменская служба "Радио Свобода".

В Туркменистане желающих провести домой интернет заставляют давать клятву на Коране, что они не будут использовать VPN.

Туркменская служба Радио Свобода цитирует жительницу, которая уже полтора года пытается провести к себе домой интернет.

По ее словам, очередь на подключение к интернету заняла полтора года, когда же настало ее время, от женщины потребовали поклясться на Коране в том, что она не будет пользоваться услугами VPN.



"А без VPN в интернете никакие сайты не открываются. Не знаю даже, что делать", - рассказывает героиня материала.



Читайте также: Сын правителя Туркменистана получил должность вице-премьера

Речь идет и о других случаях, когда чиновники требовали приносить клятву. По сообщению, в одном из регионов страны клясться на Коране людей заставляет сотрудник Министерства национальной безопасности, курирующий филиал компании "Туркментелеком".

Практика принуждения граждан давать клятвы и присяги в Туркменистане широко распространена. В прошлом давать клятву верности родине требовали от всех граждан, начиная с детей.

В Туркменистане в настоящее время заблокированы многие сайты, социальные сети, а также ресурсы, предлагающие VPN-сервисы. Власть использует различные методы, чтобы граждане не использовали эту возможность для доступа в интернет.

VPN, или виртуальная частная сеть, часто используется для обхода блокировки, чтобы получить доступ к тому или иному заблокированному сайту или сервису. Кроме того, эти технологии защищают данные от тех, кто пытается узнать, чем пользователь занимается в интернете.