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В Туркменистане назначили досрочные выборы президента и объявили старт избирательной кампании

14 февраля, 2022 понедельник
11:13
Мир

Центризбирком Туркменистана объявил о начале избирательной кампании по досрочным выборам президента страны, которые состоятся 12 марта

Об этом сообщает Turkmenportal .

Центризбирком Туркменистана объявил на состоявшемся 13 февраля заседании о начале избирательной кампании по выборам президента страны. Согласно утвержденному плану, выдвижение кандидатов на высшую государственную должность начнется 14 февраля.

Отмечается, что выборы назначены на 12 марта.

12 февраля парламент Туркменистана объявил о проведении внеочередных президентских выборов после решения действующего главы государства уступить "дорогу в государственное управление молодым руководителям".


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досрочные выборы
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