В турецкой гостинице нашли мертвым российского дипломата Кобринца, - СМИ
В пятницу, 13 октября, в одной из гостиниц турецкой столицы Стамбула нашли мертвым главу департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Николая Кобринца. Полиция начала расследование смерти
Об этом сообщает Hurriyet.
61-летний российский дипломат прибыл в Стамбул днем ранее на встречу послов. Кобринца обнаружили мертвым около 09:00.
Его коллеги заинтересовались, почему Кобринец не пришел на встречу утром и спросили о нем в отеле. Когда дипломату не удалось дозвониться, в номер зашел персонал гостиницы. Россиянин лежал в постели без сознания. Прибывшие в отель медики констатировали смерть дипломата.
После этого полиция начала расследование происшествия. Согласно предварительным данным прокурора и следственных групп, дипломат скончался от сердечного приступа. После расследования тело дипломата было доставлено в морг Института судебной медицины в Бахчелиевлер-Енибосне для установления точной причины смерти.
"Должно быть проведено вскрытие, в то время как полиция также проверяет его номер в отеле на наличие отпечатков пальцев и изучает записи с камер видеонаблюдения", - отметили правоохранители.
Накануне в пресс-центре российского МИД сообщили о смерти Кобринца 12 октября, однако причину там не указывали.
- Кроме того, ранее в Москве скончался бывший командующий войсками восточного военного округа и экс-замминистра обороны РФ генерал-полковник Геннадий Жидко.
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