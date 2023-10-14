В турецкой гостинице нашли мертвым российского дипломата Кобринца, - СМИ

Об этом сообщает Hurriyet.

61-летний российский дипломат прибыл в Стамбул днем ранее на встречу послов. Кобринца обнаружили мертвым около 09:00.

Его коллеги заинтересовались, почему Кобринец не пришел на встречу утром и спросили о нем в отеле. Когда дипломату не удалось дозвониться, в номер зашел персонал гостиницы. Россиянин лежал в постели без сознания. Прибывшие в отель медики констатировали смерть дипломата.

После этого полиция начала расследование происшествия. Согласно предварительным данным прокурора и следственных групп, дипломат скончался от сердечного приступа. После расследования тело дипломата было доставлено в морг Института судебной медицины в Бахчелиевлер-Енибосне для установления точной причины смерти.

"Должно быть проведено вскрытие, в то время как полиция также проверяет его номер в отеле на наличие отпечатков пальцев и изучает записи с камер видеонаблюдения", - отметили правоохранители.

Накануне в пресс-центре российского МИД сообщили о смерти Кобринца 12 октября, однако причину там не указывали.