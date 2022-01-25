В турецкой Анталии впервые за 29 лет выпал снег
В турецком курортном городе Анталия впервые за почти 30 лет выпал снег
Об этом сообщает СNN Türk.
В туристическом городе Анталия с середины прошлой недели температура воздуха, которая ранее была выше сезонной нормы, начала снижаться.
Синоптики прогнозируют, что высота снежного покрова в некоторых районах достигнет 20 см.
Снег, уровень которого достиг 2-6 см, наблюдается в прибрежных частях города и на западе. Ожидается, что на востоке (в районе Ибрады, Аксеки Гюндогмуш), на высотах в районах Манавгат, Серик, Алания и Газипаша высота снежного покрова превысит 20 см", - сообщили в региональном управлении метеорологии.
Ожидается, что снегопад прекратится только утром 26 января.
Местные жители не спали всю ночь в ожидании снегопада. В последний раз снег в Анталии видели 7 января 1993 года. Тогда высота снежного покрова достигла 5 см.
- Напомним, из-за снегопада турецкие власти временно приостановили все полеты в аэропорту Стамбула.
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