В турецкой Анталии впервые за 29 лет выпал снег

Об этом сообщает СNN Türk.



В туристическом городе Анталия с середины прошлой недели температура воздуха, которая ранее была выше сезонной нормы, начала снижаться.



Синоптики прогнозируют, что высота снежного покрова в некоторых районах достигнет 20 см.



Снег, уровень которого достиг 2-6 см, наблюдается в прибрежных частях города и на западе. Ожидается, что на востоке (в районе Ибрады, Аксеки Гюндогмуш), на высотах в районах Манавгат, Серик, Алания и Газипаша высота снежного покрова превысит 20 см", - сообщили в региональном управлении метеорологии.



Ожидается, что снегопад прекратится только утром 26 января.



Местные жители не спали всю ночь в ожидании снегопада. В последний раз снег в Анталии видели 7 января 1993 года. Тогда высота снежного покрова достигла 5 см.

Напомним, из-за снегопада турецкие власти временно приостановили все полеты в аэропорту Стамбула.