В турецком порту взорвалась цистерна с нефтепродуктами
В Турции в пятницу утром по неизвестной причине произошел взрыв на нефтяном танкере в районе порта Самсун
Об этом сообщает турецкая служба CNN.
В результате взрыва в цистерне вспыхнул пожар, в небо поднялся черный дым. По сообщению, на место происшествия было направлено большое количество пожарных.
Благодаря вмешательству спасателей пожар удалось локализовать и ликвидировать.
Для установления причин пожара начато расследование.
"Взрыв раздался около 11:15 из-за нагревания в одном из топливных резервуаров, в котором хранятся отработанные масла, взятые с судов в порта Самсун, начался пожар. Он был ликвидирован за короткое время, обошелся без погибших и пострадавших", - рассказали в офисе губернатора Самсуно.
- Напомним, недавно в Стамбуле произошел теракт на популярной пешеходной центральной улице. В результате взрыва погибли шесть человек, в том числе двое детей, и около восьми десятков получили ранения.
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