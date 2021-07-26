В Тунисе после отставки правительства полиция захватила офис Аль-Джазиры

Об этом рассказывает Аль-Джазира.



Полиция Туниса захватила офис главного арабоязычного издания Аль-Джазиры в столице Туниса. Весь персонал заставили покинуть здание, после того, как президент Каиса Саид распустил правительство. Отметим, оппозиция назвала действия президента Туниса государственным переворотом.



По меньшей мере 20 офицеров полиции в гражданской одежде вошли в офис в понедельник, сообщили журналисты "Аль-Джазиры" в Тунисе, сказав, что офицеры не имели ордеров.



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"Мы не получали ни одного уведомления о выселении нашего офиса силами безопасности", - сказал Лотфи Хаджи, руководитель бюро "Аль-Джазиры" в Тунисе.



Силы безопасности, которые принимали участие в рейде, заявили, что выполняют указания судебной власти страны, и попросили всех журналистов удалиться.



Журналисты заявили, что силовики приказали им отключить телефоны, и их не пустили обратно в здание для получения своих личных вещей.



Силовики изъяли оборудование журналистов.



"Репортеры без границ" заявили, что "осуждают штурм офиса Аль-Джазиры в Тунисе и привлечения средств массовой информации в политические конфликты.