В Тунисе после отставки правительства полиция захватила офис Аль-Джазиры
26 июля после отставки президентом Каиса Саидом премьер-министра и спикера парламента на фоне протестов из-за провала борьбы с коронавирусом в офис журналистов Аль-Джазиры зашли полицейские в гражданской одежде и заставили всех работников покинуть здание
Об этом рассказывает Аль-Джазира.
Полиция Туниса захватила офис главного арабоязычного издания Аль-Джазиры в столице Туниса. Весь персонал заставили покинуть здание, после того, как президент Каиса Саид распустил правительство. Отметим, оппозиция назвала действия президента Туниса государственным переворотом.
По меньшей мере 20 офицеров полиции в гражданской одежде вошли в офис в понедельник, сообщили журналисты "Аль-Джазиры" в Тунисе, сказав, что офицеры не имели ордеров.
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"Мы не получали ни одного уведомления о выселении нашего офиса силами безопасности", - сказал Лотфи Хаджи, руководитель бюро "Аль-Джазиры" в Тунисе.
Силы безопасности, которые принимали участие в рейде, заявили, что выполняют указания судебной власти страны, и попросили всех журналистов удалиться.
Журналисты заявили, что силовики приказали им отключить телефоны, и их не пустили обратно в здание для получения своих личных вещей.
Силовики изъяли оборудование журналистов.
"Репортеры без границ" заявили, что "осуждают штурм офиса Аль-Джазиры в Тунисе и привлечения средств массовой информации в политические конфликты.
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