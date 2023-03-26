В Тульской области РФ взорвался дрон, три человека ранены, местные власти обвинили Украину, — СМИ
В воскресенье, 26 марта, в городе Киреевск Тульской области РФ раздался взрыв, повреждены три дома, три человека ранены. Местные власти утверждают, что взорвался украинский дрон с боеприпасом
Об этом пишут пропагандистские СМИ.
Правоохранители заявили, что взорвался украинский беспилотник Ту-141 "Стриж".
Сообщается, что взрыв произошел в 15:19, повреждены три многоквартирных дома и четыре хозяйственных здания, после взрыва осталась воронка.
Сначала сообщалось о двух раненых - 2002 и 2006 годах рождения, у обоих осколочные раны, легкой степени. Позже количество пострадавших возросло до трех, раненый самостоятельно обратился в больницу.
Власти области заявили, что в городе нет угрозы безопасности населения и инфраструктуре города, детали происшествия выясняются.
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