Об этом пишут пропагандистские СМИ.

Правоохранители заявили, что взорвался украинский беспилотник Ту-141 "Стриж".

Сообщается, что взрыв произошел в 15:19, повреждены три многоквартирных дома и четыре хозяйственных здания, после взрыва осталась воронка.

Сначала сообщалось о двух раненых - 2002 и 2006 годах рождения, у обоих осколочные раны, легкой степени. Позже количество пострадавших возросло до трех, раненый самостоятельно обратился в больницу.

Власти области заявили, что в городе нет угрозы безопасности населения и инфраструктуре города, детали происшествия выясняются.