Об этом сообщают российские СМИ.

По предварительным данным, причиной обрушения стал взрыв газа в одной из квартир.

Интерфакс со ссылкой на экстренные службы информирует, что в результате обрушения подъезда жилого дома в Ефремове пять человек погибли, еще четыре человека пострадали.

В результате взрыва газа, повлекшего обрушение подъезда, полностью разрушены семь квартир, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Издание "База" сообщает, что согласно уточненным данным МЧС, погибших четверо, пятеро спасены, двое остаются под завалами. Такую же информацию дает ТАСС.