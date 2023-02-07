В Тульской области РФ обрушился подъезд жилого дома - погибли четыре человека
В городе Ефремов Тульской области РФ обрушился подъезд жилого дома – разрушены семь квартир, пострадали около 10 человек
Об этом сообщают российские СМИ.
По предварительным данным, причиной обрушения стал взрыв газа в одной из квартир.
Интерфакс со ссылкой на экстренные службы информирует, что в результате обрушения подъезда жилого дома в Ефремове пять человек погибли, еще четыре человека пострадали.
В результате взрыва газа, повлекшего обрушение подъезда, полностью разрушены семь квартир, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
Издание "База" сообщает, что согласно уточненным данным МЧС, погибших четверо, пятеро спасены, двое остаются под завалами. Такую же информацию дает ТАСС.
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