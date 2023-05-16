В ЦРУ запустили онлайн-кампанию по вербовке россиян
Центральное разведывательное управление США запустило кампанию, призванную убедить недовольных войной в Украине и жизнью жителей РФ поделиться секретной информацией
Об этом сообщает CNN.
Отмечается, что ЦРУ создало новый канал в telegram – мессенджере, являющемся популярным источником новостей в России.
В этом канале опубликовано видео, которое заканчивается инструкциями о том, как анонимно и безопасно связаться с ЦРУ. Ролик также обнародован в YouTube, twitter , instagram и facebook.
Примечательно, что участвующие в проекте представители ЦРУ заявили, что вторжение России в Украину создало историческую возможность, "чтобы россияне приходили к нам и передавали информацию, которая нужна Соединенным Штатам".
Предыдущая кампания по вербовке в РФ стартовала после начала вторжения. По словам чиновников, она была успешной, и "контакты появились".
По словам одного из источников в ведомстве, месседж, который они надеются донести до россиян, работающих в щекотливых отраслях, имея доступ к ценной информации, таков: "Мы понимаем вас, возможно, лучше, чем вы думаете".
"Мы хотели донести до русских на их языке, что мы знаем, через что они проходят", – добавил чиновник, говоривший на условиях анонимности.
В частности, издание отмечает, что он подчеркнул, что видео не имеет целью спровоцировать беспорядки среди широких слоев населения, где президент Владимир Путин до сих пор пользуется высоким уровнем поддержки, а скорее нацелен на лиц, имеющих противоположное мнение.
В нем не упоминается ни Путин, ни даже война в Украине, а речь идет о "вечных" темах, которые давно побудили недовольных россиян обратиться в ЦРУ.
"На первом месте – Украина, но это симптом чего-то большего", – добавил чиновник.
- 12 апреля директор центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил , что российский диктатор Владимир Путин несерьезно относится к переговорам по войне, потому что до сих пор верит, что может сокрушить Украину.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.27
Покупка 37.27Продажа 37.81
-
EUR
Покупка 40.5Продажа 41.42
- Актуальное
- Важное