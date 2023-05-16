В ЦРУ запустили онлайн-кампанию по вербовке россиян

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что ЦРУ создало новый канал в telegram – мессенджере, являющемся популярным источником новостей в России.

В этом канале опубликовано видео, которое заканчивается инструкциями о том, как анонимно и безопасно связаться с ЦРУ. Ролик также обнародован в YouTube, twitter , instagram и facebook.

Примечательно, что участвующие в проекте представители ЦРУ заявили, что вторжение России в Украину создало историческую возможность, "чтобы россияне приходили к нам и передавали информацию, которая нужна Соединенным Штатам".

Предыдущая кампания по вербовке в РФ стартовала после начала вторжения. По словам чиновников, она была успешной, и "контакты появились".

По словам одного из источников в ведомстве, месседж, который они надеются донести до россиян, работающих в щекотливых отраслях, имея доступ к ценной информации, таков: "Мы понимаем вас, возможно, лучше, чем вы думаете".

"Мы хотели донести до русских на их языке, что мы знаем, через что они проходят", – добавил чиновник, говоривший на условиях анонимности.

В частности, издание отмечает, что он подчеркнул, что видео не имеет целью спровоцировать беспорядки среди широких слоев населения, где президент Владимир Путин до сих пор пользуется высоким уровнем поддержки, а скорее нацелен на лиц, имеющих противоположное мнение.

В нем не упоминается ни Путин, ни даже война в Украине, а речь идет о "вечных" темах, которые давно побудили недовольных россиян обратиться в ЦРУ.

"На первом месте – Украина, но это симптом чего-то большего", – добавил чиновник.