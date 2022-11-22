Об этом рассказал Дэвид Марлоу, заместитель директора по операциям Центрального разведывательного управления, передает Тhe Wall Street Journal.

"Путин был в лучшей позиции за день до вторжения, когда у него еще была возможность заставить Украину, повлиять на НАТО и продемонстрировать, что Россия является могущественным государством и он упустил все это", сказал Марлоу в Хайден-центре университета Джорджа Мейсона.

Он отметил, что ЦРУ ищет по всему миру россиян, которые "испытывают такое же отвращение к этому, как и мы. И мы открыты для бизнеса с ними".

Эти утверждения перекликаются с недавними заявлениями бывших старших офицеров ЦРУ о том, что недовольство многих россиян февральским вторжением в Украину создает благоприятную почву для вербовки агентов среди военных офицеров, олигархов, чье состояние уменьшилось из-за санкций, а также бизнесменов и других лиц, которые в .

Издание отмечает, что усиленная шпионская война, очевидно, длится месяцами в Европе и вокруг нее, параллельно с военными кампаниями в Украине.

Европейские правительства выслали сотни российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже, и арестовали по меньшей мере двух "нелегалов" – агентов России, которые выдавали себя за кого-то другого, не связанного с правительством. В Москве и других городах России Кремль приказал сократить дипломатическое присутствие США, значительно ограничив возможности для шпионажа.

Глава MI6, службы внешней разведки Великобритании, заявил этим летом, что выслание правительствами Западной Европы сотен подозреваемых российских шпионов серьезно усложнило разведывательные операции Кремля.

"По последним подсчетам, 400 офицеров российской разведки, действовавших под дипломатическим прикрытием, были высланы из страны", - заявил глава MI6 Ричард Мур на Аспенском форуме безопасности. "Мы считаем, что в Соединенном Королевстве это, вероятно, вдвое снизило их способность вести свой бизнес, шпионить в пользу России".

Агенты гораздо меньше говорили о своих разведывательных операциях в самой Украине, хотя представители спецслужб неоднократно заявляли, что сотрудники ЦРУ и МИ-6 находятся в стране, проводят обучение и другие мероприятия. Подробности неизвестны и ни одна служба не обсуждает свои зарубежные операции.

Заместителем директора ЦРУ по анализу Линда Вайсголд, чье подразделение отвечает за изготовление готовых отчетов разведки и информирования президента Байдена и других чиновников, сказала, что война в Украине еще не близка к завершению. Несмотря на неоднократные неудачи, Путин не отказался от своих первоначальных целей в Украине.

"Это не закончится в ближайшее время", - сказала госпожа Вайсгольд. Ключевым фактором, по ее словам, является понимание каждой стороной того, за что они воюют. "Украинские военные это знают. Российские солдаты не очень".

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