В ЦРУ оценили готовность Путина применить тактическое ядерное оружие

Об этом сказал глава ЦРУ Уильям Бернс.

"Я думаю, что бряцание (ядерным - ред.) оружием имеет целью запугать. Сегодня мы не видим четких доказательств планов применения тактического ядерного оружия", - заявил он.

По словам Бернса, США очень четко дали понять россиянам, какие серьезные риски будет иметь применение ядерного оружия. Вместе с тем, он озвучил ожидания Штатов от позиции Китая и Индии по поводу ядерных угроз России. Бернс считает, что Си Цзиньпин и Владимир Путин сформировали достаточно тесные партнерские отношения в последние годы

"Я считаю, что также было очень полезно, что китайский лидер Си Цзиньпин и премьер-министр Индии также выразили свою обеспокоенность использованием ядерного оружия. Я думаю, что это также влияет на россиян", - отметил Бернс.

Вместе с тем Уильям Бернс считает, что на данный момент войны с Украиной Россия не настроена на реальные переговоры.

"Большинство конфликтов заканчиваются переговорами, но это требует серьезности со стороны россиян, чего, по моему мнению, в этом случае мы не видим. По крайней мере, мы не считаем, что россияне на данный момент серьезно настроены на реальные переговоры", - добавил он.

По мнению главы ЦРУ, Путин ошибочно полагает, что сможет продолжать войну длительное время и ничто его не остановит. Он отметил, что российские военные сейчас "сильно избиты", а украинские военные полны решимости продолжать давление и развивать успехи на поле боя.

20 ноября глава Пентагона заявил , что полномасштабное российское вторжение может повлечь за собой ядерную гонку вооружений.

29 ноября Россия обвинила США в срыве переговоров по контролю над ядерным оружием.

9 декабря министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Россия расширяет свой ядерный арсенал. По оценкам экспертов, у России самый большой в мире запас ядерного оружия, насчитывающий около 6000 боеголовок. Итого Россия и США владеют около 90% мировых ядерных боеголовок - этого достаточно, чтобы уничтожить планету много раз.

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