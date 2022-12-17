В ЦРУ оценили готовность Путина применить тактическое ядерное оружие
ЦРУ не видит на сегодняшний день никаких четких доказательств планов России применить тактическое ядерное оружие. Скорее всего своей риторикой РФ преследует цель запугивания
Об этом сказал глава ЦРУ Уильям Бернс.
"Я думаю, что бряцание (ядерным - ред.) оружием имеет целью запугать. Сегодня мы не видим четких доказательств планов применения тактического ядерного оружия", - заявил он.
По словам Бернса, США очень четко дали понять россиянам, какие серьезные риски будет иметь применение ядерного оружия. Вместе с тем, он озвучил ожидания Штатов от позиции Китая и Индии по поводу ядерных угроз России. Бернс считает, что Си Цзиньпин и Владимир Путин сформировали достаточно тесные партнерские отношения в последние годы
"Я считаю, что также было очень полезно, что китайский лидер Си Цзиньпин и премьер-министр Индии также выразили свою обеспокоенность использованием ядерного оружия. Я думаю, что это также влияет на россиян", - отметил Бернс.
Вместе с тем Уильям Бернс считает, что на данный момент войны с Украиной Россия не настроена на реальные переговоры.
"Большинство конфликтов заканчиваются переговорами, но это требует серьезности со стороны россиян, чего, по моему мнению, в этом случае мы не видим. По крайней мере, мы не считаем, что россияне на данный момент серьезно настроены на реальные переговоры", - добавил он.
По мнению главы ЦРУ, Путин ошибочно полагает, что сможет продолжать войну длительное время и ничто его не остановит. Он отметил, что российские военные сейчас "сильно избиты", а украинские военные полны решимости продолжать давление и развивать успехи на поле боя.
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