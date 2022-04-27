В ЦПИ обнародовали новейшие фейки российской пропаганды
Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины представил подборку фейков, манипуляций и дезинформационных «вбросов», которые российская пропаганда выпустила в течение суток
Об этом ЦПИ сообщает в Телеграмме.
Отмечается, что согласно заявлению секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, "количество украинских мигрантов в ЕС в ближайшее время вырастет до 10 миллионов". Учитывая это, он сообщил о "прогнозируемом ухудшении криминогенной ситуации в Европе из-за украинских бандитов". В ЦПИ предостерегают, что это дезинформация.
Также, несмотря на то, что ВСУ ведут боевые действия для защиты населения от врага, минобороны РФ сообщило, что "в доме престарелых в городе Лиман боевики оборудовали опорный пункт, а персонал и пожилых людей удерживают как живой щит". В ЦПИ предостерегают, что это фейк.
Кроме того, пропагандисты РФ сообщили, что "близ Николаевского авиаремонтного завода неонацисты установили радиоуправляемые взрывные устройства, которые планируют взорвать при скоплении людей и обвинить в этом ВС РФ". В ЦПИ предостерегают, что это манипуляция.
- Секретарь Совбеза РФ Патрушев также убеждает , что события в Украине завершатся ее разделением на несколько "государств".
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